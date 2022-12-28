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Fenerbahçe Süper Lig'de rekor kırdı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 yendi. Ligde 2 maç sonra kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarını mutlu etti.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe Süper Ligde rekor kırdı
Fenerbahçeli futbolcuların sevinçleri

Ligin 14'üncü haftasında evinde Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle verilen aradaki hazırlık maçlarından gelip gelse de 15'inci haftadaki Trabzonspor mücadelesinden istediğini alamadı. Üst üste gelen mağlubiyetlerle 6 puanı hanesine yazdıramayan Fenerbahçe, 16'ncı haftada Hatayspor mücadelesinde kötü gidişata son verdi. İlk dakikalardan itibaren rakibi üzerinde baskı kuran sarı-lacivertli ekip, bir çok rekor kırdığı maçta sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Serdar Dursun ilk golünü attı

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, bu sezonki ilk golünü Hatayspor mücadelesinde kaydetti. Ligde geri kalan bölümde 1'i 11 olmak üzere 7'nci karşılaşmasına çıkan Serdar Dursun, 86'ncı dakikada ağları havalandırdı.

Batshuayi gol sayısını 6'ya yükseltti

Sarı-lacivertlilerde Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü. Hatayspor karşısında 26'ncı dakikada sahneye çıkan Batshuayi, takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı. Belçikalı golcü futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkarmış oldu.

Öte yandan Avrupa Ligi'nde 3, kupada ise 2 gol kaydeden Batshuayi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 11 gol atma başarısı gösterdi.

Asist kralı Rossi

Jorge Jesus'un daha çok yedek başlattığı isimlerden olan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ise Hatayspor karşısında asistlerine devam etti. Hatayspor maçında King ve Batshuayi'nin attığı gollerde asisti yapan isim olan Rossi, Fenerbahçe'de bu sezon bir Süper Lig maçında 2 asist birden yapan ilk oyuncu oldu. Diego Rossi, Hatayspor maçındaki asistleriyle gol pası sayısını 9'a çıkarırken 3 de gol attı.

  • Süper Lig rekoru
  • Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor kalesini adeta abluka altına alan sarı lacivertliler, bu sezonun rekorunu kırdı. Hatayspor kalesine 15 isabetli şut çeken Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla isabetli şut elde eden takım oldu. İlk yarıda 9 isabetli şut bulan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda 8 isabetsiz şut istatistiği yapmıştı.

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ÖZET | Fenerbahçe-Hatayspor: 4-0
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