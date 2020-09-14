Tisserand'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Mauricio Lemos’un ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand transferini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, Kongolu stoper için Alman kulübüyle 2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.

Dün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Tisserand ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 1.1 milyon Euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi.

Serdar Aziz ile yollar ayrılabilir

Tisserand’ın transferiyle birlikte Serdar Aziz, Sadık, Zanka üçlüsünden biriyle yollar ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler yüksek yıllık ücreti nedeniyle Serdar ile yollarını ayırmak istediği gelen haberler arasında. Serdar Aziz’in yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmediği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un da Sadık ve Zanka konusunda 'kalsın' yönünde rapor verdiği gelen haberler arasında.