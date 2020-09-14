TRANSFER

Fenerbahçe Tisserand için ne kadar ödeyecek?

Tisserand'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardığı Wolfsburg’un Kongolu stoperini dün İstanbul’a getirdi. Sarı-lacivertliler, Tisserand ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 27 yaşındaki stopere yıllık 1.1 milyon Euro ücret ödeneceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tisserand'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Tisserand'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Mauricio Lemos’un ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand transferini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, Kongolu stoper için Alman kulübüyle 2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.

Dün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Tisserand ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 1.1 milyon Euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi.

Tisserand, dün gece İstanbul'a geldi.
Tisserand, dün gece İstanbul'a geldi.

Serdar Aziz ile yollar ayrılabilir

Tisserand’ın transferiyle birlikte Serdar Aziz, Sadık, Zanka üçlüsünden biriyle yollar ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler yüksek yıllık ücreti nedeniyle Serdar ile yollarını ayırmak istediği gelen haberler arasında. Serdar Aziz’in yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul etmediği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un da Sadık ve Zanka konusunda 'kalsın' yönünde rapor verdiği gelen haberler arasında.

Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 maçta 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.
Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 maçta 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Miha Zajc resmen Genoa'da
Miha Zajc resmen Genoa'da

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde: "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz."Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.Miha Zajc, Genoa'nın bugün saat 18.00'de oynadığı hazırlık maçında görev yapmıştı. Miha Zajc sağlık kontrolleri için İtalya'da

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