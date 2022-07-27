Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Savunma sıkıntısı

Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Kim Min- Jae, transfer görüşmeleri sebebiyle kadroya yazılmamıştı. İlk maçta sakatlanan Serdar Aziz’in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus’u sıkıntıya soktu.

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Fenerbahçe’de bu iki oyuncunun yokluğunda Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor

Stat: Ülker

Ülker Hakem: Massimiliano Irrati (İtalya)

Massimiliano Irrati (İtalya) Saat: 20.00

20.00 Yayın: Exxen

Exxen Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i : Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Willian Arao, İrfan, Rossi, Valencia, King

: Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Willian Arao, İrfan, Rossi, Valencia, King Teknik direktör: Jorge Jesus

Jorge Jesus Dinamo Kiev'in muhtemel 11'i: Bushchan, Kedzoiora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tysgankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalsky, Besedin

Bushchan, Kedzoiora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tysgankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalsky, Besedin Teknik direktör: Mircea Lucescu