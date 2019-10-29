ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Ekim Çarşamba günü TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında 30 Ekim Çarşamba günü, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak.

Tarsus İdmanyurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti.

  • Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.

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