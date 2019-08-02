Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gündem Cristian Pavon

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gündem Arjantinli genç yıldız Cristian Pavon.

TRT Spor'da yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, Pavon'un Fenerbahçe ve Beşiktaş'a teklif edildiğini belirtti.

Düzen, "Daha önceden LA Galaxy'nin Pavon'a bir teklifi vardı. Yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif olduğu iddia ediliyordu. Daha sonra Boca Juniors tarafından bu yalanlandı. Başkanları oyuncuyu Avrupa'dan bir takıma kiralık ya da bonservisiyle vermek istediklerine dair bir açıklama yapmıştı. Boca Juniors, Pavon'u kiralama düşüncesine sahip. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bu oyuncu teklif edildi." ifadelerini kullandı.

Cristian Pavon kimdir?

Arjantin asıllı olan 1996 doğumlu genç futbolcu, Arjantin Cordoba'da doğdu. Futbolculuk kariyerine ise kendi ülkesinin takımı olan Talleres ile başladı.

2014 senesinde Arjantin'in en büyük kulüplerinden olan Boca Juniors takımına 3.45 milyon euro bonservis karşılında transfer edildi.

Güncel piyasa değeri 20 Milyon euro olarak bilinen Pavon, Arjantin U17 ve U20 Milli formalarını 14 kez giyme şansı yakalamış ve 9 gol kaydetmişti. 11 Kasım 2017 tarihinde ise Arjantin A Milli takım kadrosuna katılmaya hak kazanan oyuncu milli forma ile 5 gol attı.