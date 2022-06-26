Spor Fenerbahçe ve Hull City Ozan Tufan transferi için prensipte anlaştı
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Fenerbahçe ve Hull City Ozan Tufan transferi için prensipte anlaştı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ın transferi için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz Kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına vardı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe ve Hull City Ozan Tufan transferi için prensipte anlaştı
Ozan Tufan Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı

Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın transferi için İngiliz ekibi Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir." denildi.

  • İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi internet sitesinden taraftarlarıyla paylaştı.
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