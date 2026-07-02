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Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferinden vazgeçti: Anlaşma sağlanmıştı

Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferinden vazgeçti: Anlaşma sağlanmıştı

09:592/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürdürülüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürdürülüyor.

Fenerbahçe’de savunma hattı planlamasında sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün anlaşma sağladığı Malang Sarr transferinden vazgeçtiği öne sürülürken, teknik direktör İsmail Kartal’ın mevcut kadro planı doğrultusunda farklı bir profile yöneldiği iddia edildi.

Fenerbahçe, savunma hattı için planladığı Malang Sarr transferinden vazgeçti. İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyla anlaşma sağlamasına rağmen transfer görüşmelerini sonlandırma kararı aldı.


Oosterwolde takımda kalacak

Haberde, teknik direktör İsmail Kartal’ın, Jayden Oosterwolde’yi takımda tutmak istediği ve Hollandalı futbolcuyu stoper pozisyonunda değerlendirmeye devam etmeyi planladığı ifade edildi.


Kurala uygun genç oyuncu aranıyor

Yabancı oyuncu kontenjanını da göz önünde bulunduran teknik heyetin, savunma hattı için genç yabancı oyuncu kuralına uygun bir futbolcu transfer etmek istediği öne sürüldü.



#fenerbahçe
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