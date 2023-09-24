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Spor

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'den hakemlere tepki: Yıldız oyuncular şaşkın

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sarı lacivertliler ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Maçın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki hakemlere tepki gösterdi.

23:05 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki

UEFA Avrupa Konferans Ligi dönüşünde Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertlilerin golünü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Ligdeki üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 15 yaptı.


Maçın ardından Selahattin Baki hakeme tepki gösterdi.

"İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sene biraz daha Futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi. %100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması. Ne arandı? En üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, 'Hayretler içindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını izledik, niyet farkı... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor."



#Selahattin Baki
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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