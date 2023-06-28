Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli futbol takımında 3. kez bu görevi üstlenecek. İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda ve 2021-22 sezonunda Vitor Pereira ile yollarının ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı. Kartal, Fenerbahçe ile ilk teknik direktörlük kariyerinde 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.





Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken, deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı. Kartal ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçtiği 2021-22 sezonunda başarılı bir yönetim sergilemişti. Tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan Kartal, Fenerbahçe'nin başında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.





Karnesi parlak

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de en az 15 maça çıkan yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip ikinci isim olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin başında 67 maça çıkan Kartal, bu maçlarda 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. 141 puan toplayan ve maç başına 2.10 puan ortalaması yakalayan Kartal, böylece Mustafa Denizli'den sonra Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip 2. yerli teknik direktörü oldu. Fenerbahçe'de en fazla puan ortalamasına sahip olan teknik direktör 51 maçta 2.16 puan ortalaması ile Mustafa Denizli oldu.









Yeni transferimiz Edin Dzeko’nun imza töreni hatırası için hazırlanan formaların açık artırması https://t.co/Obc0mePcFJ’da başladı. Açık artırmaya katıl, bu özel günün hatırasına bir ömür boyu sahip olma şansını yakala! 💛💙 https://t.co/GKakxDMHOx pic.twitter.com/LTyLVr8MQk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 23, 2023



