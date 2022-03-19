Fenerbahçe'de büyük vefasızlık: İsimleri anılmadı!

Fenerbahçe'de hafta içerisinde yapılan gençlik hamlesi sarı-lacivertlilerde mutluluk yaşatırken bir yandan da farklı bir tartışmanın yaşanmasına neden oldu. Bunun sebebi ise altyapıdan yetişen futbolcuların kulübe kazandırılmasında payı olan isimlerin basın toplantısı esnasında anılmaması.

Özellikle de yıllar önce altyapıya kazandırılan Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan'ı kulübe kazandıran Müjdat Yetkiner ve dönemin antrenör ekibine teşekkür edilmedi. Bununla birlikte basın toplantısında gelişim koordinatörü Tahir Karapınar'ın da kendisinden önceki dönemdeki hocalarla ilgili konuşmaması dikkat çekti.

İmza töreniyle ilgili dikkat çekici iddialardan biri ise futbolcuların yapacağı açıklamalara müdahale edilmesi. İddiaya göre futbolcular, eski dönemdeki hocalarıyla ilgili konuşmamaları konusunda uyarıldı ve bu konuda dikkatli olmaları istendi.

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Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe bu hafta içinde İsak Vural, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan ile sözleşme imzalamıştı.

* İsak Vural, Benfica'dan transfer edildi.

İsak Vural, Benfica'dan transfer edildi. * Ferdi Kadıoğlu, Cocu döneminde Hollanda'nın Nec Nijmegen takımından alınmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Cocu döneminde Hollanda'nın Nec Nijmegen takımından alınmıştı. * Arda Güler, Gençlerbirliği altyapısından transfer edilmişti.

Arda Güler, Gençlerbirliği altyapısından transfer edilmişti. *Muhamed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan ise Müjdat Yetkiner döneminin oyuncularıydı.