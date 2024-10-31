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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

15:1031/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mourinho yönetiminde idman core hareketleri ile başlayan idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktalandı.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idman core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.








#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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