Fenerbahçe'de Edson Alvarez döndü

14:3319/09/2025, Cuma
AA
Teknik direktör Tedesco, Edson Alvarez'le tokalaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Edson Alvarez, bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.


Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Sakatlığını atlatan Edson Alvarez de bireysel saha çalışmalarına başladı.


Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.







#Fenerbahçe
#Edson Alvarez
#Kasımpaşa
