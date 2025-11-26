Yeni Şafak
Fenerbahçe Ferençvaroş maçına hazır: İki futbolcu antrenmana çıkamadı

Fenerbahçe Ferençvaroş maçına hazır: İki futbolcu antrenmana çıkamadı

12:3726/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe yarın Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski, idmanda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski, idmanda yer almadı. Her iki futbolcu da yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.


Isınma koşuları ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiği üzerine çalıştı.


Fenerbahçe-Ferencvaros mücadelesi, yarın saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.






