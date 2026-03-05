Yeni Şafak
Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörü belli oldu

20:585/03/2026, Perşembe
AA
Fenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörlüğüne Şenol Çorlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1984-1992 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Çorlu'nun futbol akademisi genel koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:

"1984/1992 yılları arasında çubuklu formamızı terleten ve bu süreçte 2 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu elde eden, bir dönem Futbol A Takımımız ile Futbol Akademi Takımlarımızda da çeşitli görevlerde bulunan Şenol Çorlu, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz oldu. Kulüp binamızda gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreterimiz Orhan Demirel ile Futbol Akademimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ozan Vural da yer aldı. Yeni Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Şenol Çorlu’ya görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve geleceğimiz olan Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

#Fenerbahçe
#Futbol
#Şenol Çorlu
