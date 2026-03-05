Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörü belli oldu

"1984/1992 yılları arasında çubuklu formamızı terleten ve bu süreçte 2 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu elde eden, bir dönem Futbol A Takımımız ile Futbol Akademi Takımlarımızda da çeşitli görevlerde bulunan Şenol Çorlu, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz oldu. Kulüp binamızda gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreterimiz Orhan Demirel ile Futbol Akademimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ozan Vural da yer aldı. Yeni Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Şenol Çorlu’ya görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve geleceğimiz olan Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."