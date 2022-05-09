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Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'a çevrildi

Fenerbahçe'de hoca bilmecesi sona eriyor. Sarı-lacivertli takımda başkan Ali Koç, Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile son bir görüşme daha yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede gözler Jorge Jesusa çevrildi
Jorge Jesus, Benfica'da görev yaparken Fenerbahçe ile karşılaşmıştı.

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat 17. hafta itibarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezon için takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. Fakat aynı zamanda 12 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan İsmail Kartal'ın da durumu, kafaları karıştırıyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaşmaya çok yakın

Her ne kadar takım önemli bir seri yakalamış olsa da, dünyaca ünlü bir hocayı göreve getirmek isteyen ve işini şansa bırakmayı düşünmeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Löw'ün işleri ağırdan alması sonucunda ibresini Jesus'a çeviren sarı-lacivertliler, Portekizli hoca ile anlaşmaya çok yakın.

  • Sözleşme 2+1 yıllık
  • Fenerbahçe ile görüştüğünü ve bir karar vermesi gerektiğini söyleyen Jorge Jesus da, sarı-lacivertli takıma sıcak bakıyor. Başkan Ali Koç'un bugün Portekiz'e giderek, 67 yaşındaki hocayla son bir görüşme daha yapacağı öğrenildi. Tarafların bu görüşmeden olumlu ayrılacağı haberleri Portekiz ve Brezilya basınında yer alırken, sözleşmenin de 2+1 yıllık olacağı öğrenildi.

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