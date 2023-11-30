Fenerbahçe'de hedef kaybetmemek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele EXXEN'den yayınlanacak.









Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan san-lacivertli takım, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.













Gruptaki son maç Spartak Trnava ile





H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda. Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise 1 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 3-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, bugünkü karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ise son maçlara kalmadan liderliği garantilemiş olacak.





H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland oynayacak.





7 eksik

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 eksik bulunuyor. Bireysel idmanlara başlayan Fred ve Djiku'nun yanı sıra, sakat olan Becao, Serdar Aziz, Zajc, Mert Hakan ve Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu maç kadrosunda yer almadı.





Maç saati sıcaklık -5 derece olacak





Nordsjaelland'ın maçlarını oynadığı 10 bin 300 kapasiteli Right to Dream Park, yüzde 100 sentetik zeminiyle dikkat çekiyor. Danimarka temsilcisi, ülkedeki hava şartları nedeniyle sentetik zeminde maçlarını oynuyor. Mac saati hava sıcaklığının -5 derece olması beklenirken, ekipler kar yağısı nedeniyle hafta boyu zemini temizledi.



























