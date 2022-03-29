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Spor Fenerbahçede hoca arayışları devam ediyor Jorge Jesus ile son bir görüşme daha yapılacak
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Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor: Jorge Jesus ile son bir görüşme daha yapılacak

Gelecek sezon için yabancı bir hocayla anlaşmak isteyen Fenerbahçe'de görüşmeler hala devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Joachim Löw ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edilirken, Portekizli hoca Jorge Jesus ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede hoca arayışları devam ediyor: Jorge Jesus ile son bir görüşme daha yapılacak
Joachim Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt, Marcelo Bielsa

Sezona Vitor Pereira öncülüğünde başlayan daha sonra Portekizli hoca ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçici süreliğine takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti. Gelecek sezon yabancı ve üst kalibre bir hocayla anlaşmak isteyen sarı-lacivertliler birçok isimle masaya oturdu.

Jorge Jesus ile bir görüşme daha yapılacak

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve görevinden ayrılan Joachim Löw ile anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe, bir yandan da başka hoca adaylarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Benfica'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Jorge Jesus ile daha önce birkaç kez görüşen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapacak.

  • Mayıs ayında netlik kazanabilir
  • Löw ve Jesus'un dışında Marcelo Bielsa, Roger Schmidt, Ole Gunnar Solskjaer, Slaven Bilic, Niko Kovac gibi isimlerle de masaya oturan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, henüz kararını vermedi. Sarı-lacivertlilerin mayıs ayı içerisinde resmi hocasını açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor: Jorge Jesus ile son bir görüşme daha yapılacak

Gelecek sezon için yabancı bir hocayla anlaşmak isteyen Fenerbahçe'de görüşmeler hala devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Joachim Löw ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edilirken, Portekizli hoca Jorge Jesus ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi.
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