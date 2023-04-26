Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ipler kopuyor

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Kadıköy’de İstanbulspor ile berabere kaldığı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldığı mücadelenin bitiş düdüğüyle sahanın ortasında takımla toplantı yapan teknik direktör Jorge Jesus’un hareketleri taraftarları kızdırdı. Taraftarların gerilimi üst düzeydeyken tecrübeli teknik adamın tüm takımı sahada toplayarak toplantı yapması, protestolar üzerine de tribünlere dönerek el kol hareketi yapması tepkiler artırdı.





Taraftarlar bugüne kadar alınan kötü sonuçlarda yönetime ve futbolculara tepki gösteriyordu, ancak İstanbulspor maçında alınan beraberlik sonrası tepkiler ilk kez Jesus’a yöneldi. Portekizli teknik adam uzatma dakikalarında kazandıkları 3 maçın ardından taraftarlara yönelik açıklamalar yapmıştı. Ancak İstanbulspor beraberliği sonrası bu kez tepkisini el kol hareketleriyle göstermesi bardağı taşıran son damla oldu. Taraftarlar ile Jesus arasındaki köprüler de atılmış durumda. Bundan sonraki puan kayıplarında tecrübeli çalıştırıcıya daha şiddetli protestolar olma ihtimali yüksek.





Fırsat maçlarını kazanamadı

Fenerbahçe, Jesus’la bu sezon final niteliğini taşıyan maçları kazanamadı. Ligin ilk yarısında Giresunspor’a evinde 2-1 yenilen ve lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, galip gelseydi en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8’e çıkarma şansını yakalayacaktı. Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Galatasaray’a evinde 3-0 yenilirken, Beşiktaş’ı yenip yine puan farkını azaltma şansını kullanamadı.





1-0 önde olduğu maçı rakip 10 kişi olmasına rağmen 4-2 kaybetti. Galatasaray’ın Karagümrük ile 3-3 beraberi kaldığı haftada ise Fenerbahçe puan farkını kapatmak için bir fırsat daha yakaladı. Ancak sarı-lacivertliler bu kez de 2-0 önde olduğu maçta sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak, fırsatları harcamaya devam etti.















