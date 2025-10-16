Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları sürüyor: Başkan Saran da takip etti

16:5616/10/2025, Perşembe
AA
Başkan Sadettin Saran idmanı takip etti.
Başkan Sadettin Saran idmanı takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başkan Sadettin Saran antrenmanı yakından takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Sadettin Saran, yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek'in de takip ettiği belirtildi.


Salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanın, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.


Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.






#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
