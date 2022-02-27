Fenerbahçe'de kiralık sorunu

Fenerbahçe’de sezon başında başka takımlara kiralanan oyuncular gelecek sezon yönetime ciddi sorun oluşturacak.

7.5 milyon Euro’ya satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier lig ekiplerinden Watford’a kiralanan ve ara transferde sezon sonuna kadar geri dönen Ozan Tufan’ın kulübü düşme potasında. Watford ligde kalamazsa Ozan Tufan geri gelecek.

Belçika temsilcisi Antwerp de Samatta’nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını iletti. İngiltere Championhip takımlarından Hull City’ye satın alma opsiyonuyla kiralanan İranlı golcü Allahyar da son 5 maçta kadroda yer almadı. Ancak Allahyar’ın satın alma opsiyonunun zorunlu olduğu yönünde iddialar var.

Meyer 29 dakika süre aldı

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Danimarka ekibi Midtjylland’a satın alma opsiyonuyla kiralanan ve 29 dakika süre alan Meyer’in durumu belirsiz. Gaziantep’e kiralanan Caulker, Beerschat’a kiralanan Uruguaylı stoper Lemos, Bursa’ya kiralanan İsmail Yüksek ve GZT Giresunspor’a kiralanan Muhammed Gümüşkaya da geri dönecek.

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