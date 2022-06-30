Fenerbahçe'de Mesut Özil çıkmazı: Anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan ve yeni sezon planlamasında da düşünülmeyen Mesut Özil ile önceki gün kulüp binasında görüştü. Yıldız oyuncu, kariyerini sarı-lacivertli takımda tamamlamak isterken, teknik direktör Jorge Jesus ise oyun planında Mesut Özil’e yer olmadığını belirtiyor.

Maddeyi uygulamaya koymadı

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde “Kadro dışı kalamaz” maddesi var. Ancak Mesut Özil’in takıma dönme ihtimaline karşı kendisi ve menajeri bugüne kadar hukuki olarak bunu uygulamaya koymadı.

Jesus olumsuz rapor verdi

Mesut Özil yönetimle yaptığı görüşmede yeniden takıma dönmek istediğini yinelerken, Fenerbahçe yönetimi de Jorge Jesus’un da kendisi için olumsuz rapor verdiğini belirterek, yolların ayrılması gerektiğini ifade ettiler. Kapıların tamamen kapanmasıyla Mesut Özil cephesi bu madde üzerinden Fenerbahçe’yi hukuki açıdan sıkıntıya sokabileceği, ancak bugüne kadar henüz bu maddenin uygulanmadığı da öğrenildi.

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