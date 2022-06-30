Spor Fenerbahçede Mesut Özil çıkmazı Anlaşma sağlanamadı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'de Mesut Özil çıkmazı: Anlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe ile yıldız oyuncu Mesut Özil arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanamadı. Mesut Özil, sözleşmesindeki “Kadro dışı kalamaz” maddesi üzerinden sarı-lacivertli kulübü hukuki açıdan zor durumda bırakabilir.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Mesut Özil çıkmazı: Anlaşma sağlanamadı
Mesut Özil kadro dışı kalmıştı

Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan ve yeni sezon planlamasında da düşünülmeyen Mesut Özil ile önceki gün kulüp binasında görüştü. Yıldız oyuncu, kariyerini sarı-lacivertli takımda tamamlamak isterken, teknik direktör Jorge Jesus ise oyun planında Mesut Özil’e yer olmadığını belirtiyor.

Maddeyi uygulamaya koymadı

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde “Kadro dışı kalamaz” maddesi var. Ancak Mesut Özil’in takıma dönme ihtimaline karşı kendisi ve menajeri bugüne kadar hukuki olarak bunu uygulamaya koymadı.

  • Jesus olumsuz rapor verdi
  • Mesut Özil yönetimle yaptığı görüşmede yeniden takıma dönmek istediğini yinelerken, Fenerbahçe yönetimi de Jorge Jesus’un da kendisi için olumsuz rapor verdiğini belirterek, yolların ayrılması gerektiğini ifade ettiler. Kapıların tamamen kapanmasıyla Mesut Özil cephesi bu madde üzerinden Fenerbahçe’yi hukuki açıdan sıkıntıya sokabileceği, ancak bugüne kadar henüz bu maddenin uygulanmadığı da öğrenildi.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye rest çekti
SPOR
Mesut Özil Fenerbahçe'ye rest çekti

Mesut krizi derinleşiyor: "Ben gitmem siz gönderin"
SPOR
Mesut krizi derinleşiyor: "Ben gitmem siz gönderin"

Esrarengiz Höyük

Esrarengiz Höyük

Türkiye'de başka örneği yok: Tüm sırları gün yüzüne çıkaracak.
Telaşlanacak durum yok

'Telaşlanacak durum yok'

Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması.
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar.

​ABD Başkanı Biden: Kongre'den karar çıkacağına inanıyorum.

​Stoltenberg'den Rusya'ya gözdağı.

Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül çiftçinin yanında

​Başkan Avcı 'Taşın altına elimizi koyuyoruz' diyerek protokolü imzaladı.

​MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.