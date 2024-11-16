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Fenerbahçe'de öncelik sol bek

Fenerbahçe'de öncelik sol bek

12:0216/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Devre arasında kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, sol beke öncelik verdi. Antonino Gallo, Fabiano Parisi ve Juan Miranda listenin başında yer alan isimler. Sarı-lacivertli yönetimin temaslara başladığı da sızan haberlerden.

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu'nun sezon başında ayrılığı, ardından Oosterwolde'nin de çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması üzerine ara transferde önceliği sol bek pozisyonuna verme kararı aldı.

Gündemdeki isimlerden biri Antonino Gallo
Görüşmeler başladı

Sarı-laciverti yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sol bek mevkisi için belirlediği isimlerle görüşmelere başladı. Sportif direktör Mario Branco, Lecce'den Antonino Gallo, Fiorentina'dan Fabiano Parisi ve Bologna'dan Juan Miranda için temaslara başladı. Gent'ten Archie Brown için yapılan temaslar Belçika ekibinin yüksek bonservis isteği nedeniyle durduruldu.

Fabiano Parisi'nin güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

İkna işi Mourinho'da

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho faktörüyle sol bek transferinde görüştüğü oyuncuları ikna etmede zorluk yaşamayacak. Portekizli teknik adam, transfer süreci belli bir aşamaya geldiğinde, bu sezonki transferlerde olduğu gibi oyuncuyla görüşerek Fenerbahçe'ye transferi için iknasında rol üstlenecek. Sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen isimler de Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'nin kendilerine sunduğu teklife sıcak bakıyor.


Juan Miranda, Barcelona'da da forma giymişti.
Üç isim öne çıktı

İtalya'nın Lecce takımının formasını giyen
Antonino Gallo'nun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 13 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Fabiano Parisi de Fiorentina formasıyla 10 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.


Bologna forması giyen Juan Miranda da 12 karşılaşmada forma giyerken 2 asist kaydetti.






#Fenerbahçe
#Antonino Gallo
#Fabiano Parisi
#Juan Miranda

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