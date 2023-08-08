Fenerbahçe'de rota Wilfred Ndidi

Transfer sezonu sona ermeden kadrosunu takviye etme yönünde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer yapılmak istenen bölgelerden biri de 6 numara mevkisi olarak öne çıkıyor.





Sarı-lacivertliler, İngiltere'de Leicester City forması giyen Nijeryalı yıldız Wilfred Ndidi'nin transferi için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco, Nijeryalı futbolcu ve temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Ndidi, güçlü bir kadro kuran ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.





26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'den ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Ndidi için bonservis pazarlıklarına başladı.





Fenerbahçe, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Nijeryalı oyuncu için 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Ndidi'nin bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yobo ve Emenike'den de sarı-lacivertli takım hakkında bilgiler aldığı kaydedildi.





Dominguez ısrarı sürüyor

Sarı-lacivertlilerin orta saha için listesinde olan bir diğer isimse İtalya'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli Dominguez olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Bologna, 1 yıl sözleşmesi kalan Dominguez için gelen bu teklife sıcak bakıyor.





Fiorentina ve Milan'ın da transfer etmek istediği Dominguez kariyerini İtalya'da sürdürmeyi planlıyor. Ancak Fenerbahçe, iki kulüpten de daha iyi bir teklif sundu. Arjantinli orta saha oyuncusuna yıllık 2.7 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme öneren sarı-lacivertliler oyuncunun karar vermesini bekliyor.





Dominguez'in temsilcisi de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde Arjantinli orta sahaya telkinde bulunuyor.











