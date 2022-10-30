Jorge Jesus hamleleriyle maçı değiştiriyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında sonradan oyuna dahil ettiği 11 futbolcu, 22 kez skora katkı sağladı. Tecrübeli teknik adam, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle 21 maçın 15’inde skor üretmeyi başardı.

Sonradan girenler oyunu değiştirdi

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinden oyuna dahil olan futbolcular bugüne kadar oynanan maçlarda 14 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist gerçekleştirdi. Batshuayi 3 gol, Rossi 2 gol ve 1 asist, Arda Güler 2 gol, Miha Zajc 1 gol ve 1 asist, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Alioski, Berisha 1’er defa golle katkı verdi. Lincoln (2) Arao, Crespo, Bruma ve Serdar Dursun da asiste imza attı.

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Ligde 8, Avrupa'da 6 gol

Fenerbahçe, yedek kulübesinden oyuna giren oyuncular ligde 8 golle skora katkı sağladı, Avrupa kupası maçlarında ise 6 gol kaydetti ve toplamda 14 gollük katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi’nde Mert Hakan Yandaş, Valencia, Emre Mor ve Miha Zajc ve Batshuayi (2) yedek kulübesinden girerek skora katkı sağladı. Lincoln ve Bruma da 2 asistle skora katkı sağladı.

SPOR Fenerbahçe'de Jesus ezberleri bozuyor

🇹🇷💛💙 pic.twitter.com/uOxtCWimyO — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 29, 2022



