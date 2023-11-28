|
Spor

Fenerbahçe'de Szymanski parlamaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Szymanski, Karagümrük maçındaki asistiyle tüm kulvarlardaki asist sayısını 8'e çıkarırken, 10 da gol atarak takımını sırtladı.

Haber Merkezi
09:42 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski skor katkısı ve enerjisiyle öne çıkarken, önceki gün 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında da gol dışında sahada her şeyi yaptı. Szymanski, Tadic'in attığı galibiyet golünün asistini yaparken adeta sahada basmadık yer bırakmadı ve hem hücumda hem de takım savunmasına katkısıyla takımın en iyileri arasında yer aldı.


9 ikili mücadele kazandı

Polonyalı yıldız 2 top çalarken, 2 kez de tehlike atak engelleyerek takım savunmasına katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin çektiği 9 şutun 5'inde pay sahibi olan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta bir şutu da direkten döndü. Ceza sahasında 5 kez topla buluşan Szymanski girdiği 16 ikili mücadelenin de 9'unu kazandı.


18 gole katkı verdi

Tüm kulvarlarda 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekiyor. Ligde 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Polonyalı futbolcu, Avrupa Konferans Ligi maçlarında da 4 gol ve 4 asistli k performans sergiledi. Szymanski toplamda 10 gol ve 8 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı.




#Fenerbahçe
#Szymanski
#Süper Lig
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Orlando Magic, evinde Washington Wizards’ı 139-120 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı