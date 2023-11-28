Fenerbahçe'de Szymanski parlamaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski skor katkısı ve enerjisiyle öne çıkarken, önceki gün 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında da gol dışında sahada her şeyi yaptı. Szymanski, Tadic'in attığı galibiyet golünün asistini yaparken adeta sahada basmadık yer bırakmadı ve hem hücumda hem de takım savunmasına katkısıyla takımın en iyileri arasında yer aldı.





9 ikili mücadele kazandı

Polonyalı yıldız 2 top çalarken, 2 kez de tehlike atak engelleyerek takım savunmasına katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin çektiği 9 şutun 5'inde pay sahibi olan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta bir şutu da direkten döndü. Ceza sahasında 5 kez topla buluşan Szymanski girdiği 16 ikili mücadelenin de 9'unu kazandı.





18 gole katkı verdi

Tüm kulvarlarda 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekiyor. Ligde 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Polonyalı futbolcu, Avrupa Konferans Ligi maçlarında da 4 gol ve 4 asistli k performans sergiledi. Szymanski toplamda 10 gol ve 8 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı.











