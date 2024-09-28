logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti

Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti

16:0328/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de toplandı.
Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de toplandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Sarı-lacivertliler, yönetimi istifaya davet ederken "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" şeklinde sloganlar attı.

Fenerbahçe'de taraftarlar, alınan istikrarsız sonuçların ardından kazan kaldırdı. Galatasaray derbisinde yaşanan 3-1'lik yenilginin ardından protesto sesleri yükselirken bugün Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda buluşan bir grup taraftar, yönetimi istifaya çağırdı.


Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" şeklinde sloganlar attı. Grup ayrıca, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın için de destek sloganları attı.


#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Kadıköy

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...