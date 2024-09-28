Fenerbahçe'de taraftar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Sarı-lacivertliler, yönetimi istifaya davet ederken "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" şeklinde sloganlar attı.
Fenerbahçe'de taraftarlar, alınan istikrarsız sonuçların ardından kazan kaldırdı. Galatasaray derbisinde yaşanan 3-1'lik yenilginin ardından protesto sesleri yükselirken bugün Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda buluşan bir grup taraftar, yönetimi istifaya çağırdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" şeklinde sloganlar attı. Grup ayrıca, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın için de destek sloganları attı.