|
Reklam
Reklam
Spor

Fenerbahçe'den Ali Koç ve Jorge Jesus paylaşımı

Ali Koç ve Jorge Jesus, Samandıra'da bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili paylaşım geldi.

19:17 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Jorge Jesus ile Ali Koç bir araya geldi

Jorge Jesus ile Ali Koç bir araya geldi

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, antrenman öncesi teknik heyet ve takımla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerini ileten Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi.

Devam kararı alındı

Teknik direktör Jorge Jesus ile gerçekleştirilen toplantının ardından Portekizli çalıştırıcı ile devam kararı alındı. Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında takımın başında olacak.

Fenerbahçe, başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'un bir arada yer aldığı görselleri kamuoyu ile paylaştı.






#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Ali Koç
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.