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Spor

Fenerbahçe’den Avrupa kupalarında 15 yıl sonra bir ilk

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru’yu 5-0 yenen Fenerbahçe, 15 yıl sonra Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini tekrarladı.

Haber Merkezi
12:09 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe yeni sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe yeni sezona galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova temsilcisi Zimbru Chisinau’yu 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King’in ayağından geldi.


Fenerbahçe, bu sonuçla sezonun ilk resmi maçını galibiyetle tamamlarken, 15 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında 5-0’lık skor elde etti. Sarı-lacivertliler, Ağustos 2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu karşılaşmasında MTK Budapeşte’yi deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.


Ayrıca Fenerbahçe, evinde oynadığı son yedi Avrupa kupası maçının altısını kazanırken, bir maçta da berabere kaldı. Kanarya, bu maçlarda rakip filelere 20 gol gönderdi.





#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#Zimbru
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