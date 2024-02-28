|
Spor

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı" ifadeleri kullanılırken Özbek'in açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulunulduğu da aktarıldı.

17:46 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:47 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dursun Özbek - Ali Koç
Dursun Özbek - Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Ardından sarı-kırmızılı kulüp cevap niteliğinde resmi hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in Kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek’in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz.

Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır.

Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır.

3 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır.

Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ’nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak,

“Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını” birbirine karıştırıyor. Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz;

Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı"


Bu açıklamanın ardından Galatasaray resmi hesabından “Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez” ifadesini kullanarak videoyla cevap verdi;

Sonrasında Fenerbahçe, Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız"




#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Dursun Özbek
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...