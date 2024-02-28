Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Ardından sarı-kırmızılı kulüp cevap niteliğinde resmi hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in Kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek’in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz.

Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır.

Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır.

3 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır.

Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ’nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak,

“Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını” birbirine karıştırıyor. Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz;

Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı"





Bu açıklamanın ardından Galatasaray resmi hesabından “Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez” ifadesini kullanarak videoyla cevap verdi;

“Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez.” pic.twitter.com/zcY7U93UF4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 28, 2024





Sonrasında Fenerbahçe, Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız"

Kamuoyuna duyuru



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur.



İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na… pic.twitter.com/g4NhiDLnul — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2024











