Fenerbahçe'den Michy Batshuayi hamlesi

Bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Birçok isim ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, nokta atışı bir transfer yapmak istiyor.

Görüşme yapıldı

Fenerbahçe'nin son olarak geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için Chelsea ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler daha önce de haziran ayında, golcü oyuncu ile prensip anlaşması sağlamış fakat hem hocanın o dönem forvet istememesi hem de listedeki diğer adaylardan dolayı Batshuayi'yi kadrosuna katmamıştı.

Michy Batshuayi geride bıraktığımız sezon 42 maçta Beşiktaş forması giyerken, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

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