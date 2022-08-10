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Fenerbahçe'den Michy Batshuayi hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için Chelsea ile görüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Michy Batshuayi hamlesi
Transfermarkt verilerine göre Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Birçok isim ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, nokta atışı bir transfer yapmak istiyor.

Görüşme yapıldı

Fenerbahçe'nin son olarak geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için Chelsea ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler daha önce de haziran ayında, golcü oyuncu ile prensip anlaşması sağlamış fakat hem hocanın o dönem forvet istememesi hem de listedeki diğer adaylardan dolayı Batshuayi'yi kadrosuna katmamıştı.

  • Michy Batshuayi geride bıraktığımız sezon 42 maçta Beşiktaş forması giyerken, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

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