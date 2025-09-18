Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den TFF'ye görülmemiş çıkarma: 14 araçlık konvoy | VİDEO

Fenerbahçe'den TFF'ye görülmemiş çıkarma: 14 araçlık konvoy | VİDEO

17:1318/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, Riva'da bulunan binaya 14 araçlık konvoyla giriş yaptı. İşte o anlar.

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yaşanan hakem hatalarının ardından kulüplerin federasyona tepkisi sürüyor.


Dün oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonların ardından sarı-lacivertli yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı almıştı.


Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'ne çıkarma yapan başkan Ali Koç ve yönetim üyeleri, 14 araçlık konvoyla binaya giriş yaptı.







#Fenerbahçe
#TFF
#MHK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...