Fenerbahçe'den TFF'ye görülmemiş çıkarma: 14 araçlık konvoy | VİDEO

Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, Riva'da bulunan binaya 14 araçlık konvoyla giriş yaptı. İşte o anlar.
Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yaşanan hakem hatalarının ardından kulüplerin federasyona tepkisi sürüyor.
Dün oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonların ardından sarı-lacivertli yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı almıştı.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'ne çıkarma yapan başkan Ali Koç ve yönetim üyeleri, 14 araçlık konvoyla binaya giriş yaptı.