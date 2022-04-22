Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fenerbahçeli Arda Gülerden muhteşem istatistik
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçeli Arda Güler'den muhteşem istatistik

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Çaykur Rizespor'a karşı yaptığı asistle istatistiklerini geliştirmeye devam etti. Genç yetenek Rizespor maçındaki asistiyle birlikte toplamda 277 dakikada takımı adına 6 gole direkt katkı sağladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli Arda Gülerden muhteşem istatistik
Arda Güler - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde ikinci yarının başında oyuna dahil olan Arda Güler, dikkat çekici bir performans sergiledi.

Takımı adına bir asist yapan oyuncu Fenerbahçe'nin ataklarına liderlik etti.

  • Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla 277 dakikada tam 6 gole direkt katkı sağladı ve bu anlamda ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
Rizede gol yağmuru

Rize'de gol yağmuru

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 6-0 mağlup etti.
Arda Gülerden muhteşem istatistik

Arda Güler'den muhteşem istatistik

​17 yaşındaki futbolcu 277 dakikada herkesi etkilemeyi başardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı

Maç başladı<br> oyundan atıldı

Maç başladı
oyundan atıldı

​Rizespor-F.Bahçe maçında unutulmaz 10 dakika.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız size güçlü bir Türkiye bırakmak.

TVNET Özbekistan'da

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Semerkand'dan misafir olunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.