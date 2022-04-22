Fenerbahçeli Arda Güler'den muhteşem istatistik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti.
Sarı lacivertlilerde ikinci yarının başında oyuna dahil olan Arda Güler, dikkat çekici bir performans sergiledi.
Takımı adına bir asist yapan oyuncu Fenerbahçe'nin ataklarına liderlik etti.
- Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla 277 dakikada tam 6 gole direkt katkı sağladı ve bu anlamda ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
🎩 Arda Güler'in nefis pası... #Seviyoruzİşte #ÇRSvFB pic.twitter.com/MdtgRQiooy
🎩 Arda Güler'in nefis pası... #Seviyoruzİşte #ÇRSvFB pic.twitter.com/MdtgRQiooy— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 22, 2022