Fenerbahçeli Arda Güler'den muhteşem istatistik

Dünya

Putin'den 'Zelenskiy ile görüşürüm' mesajı: Şartlarımı kabul ederse neden olmasın

Rusya Devlet Başkanı Putin, şartlarının kabul edilmesi ve somut adımlar atılması şartıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi.