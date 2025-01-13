Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer futbolu bıraktı

Simon Kjaer yaptığı açıklamada "Aklımda, kariyerimi Milan'da bitirmek vardı. Oradan, başka bir şey arama anlamında, düşüncelerimde ve zihnimde o kadar uzaktaydım ki, daha iyi bir son olamazdı. Sonum San Siro'da geldi ve o deneyim... Bunun benim sonum olduğunu çok iyi biliyordum" ifadelerini kullandı.