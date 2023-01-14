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Fenerbahçeli taraftarlar Lucas Moura'yı istiyor: Kampanya başlatıldı

Tottenham'da Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın sözleşmesi sona eriyor ve 30 yaşındaki oyuncu bedelsiz olarak serbest kalacak. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden Moura'nın transfer edilmesi için bir kampanya başlattı. Lucas Moura'nın adı Galatasaray ile de anılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlar Lucas Mouranın transfer edilmesini istiyor
Transfermarkt verilerine göre Moura'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürüden sarı-lacivertli yönetime, taraftarından transfer önerisi geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar Lucas Moura'yı istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da, Lucas Moura'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve İngiliz ekibi, 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla yolların ayrılacağını açıkladı. Bu haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Moura'nın transfer edilmesi için kampanya başlattı. '#LucasMouraFenere' hashtag'ini kullanan sarı-lacivertli taraftarlar, kısa süre içerisinde gündeme ilk sıradan girdi.

Galatasaray da Moura'yı istiyor

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Lucas Moura'yı transfer etmek için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.

Tottenham'da Conte ayrılığı açıkladı

Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, tecrübeli kanat oyuncusuyla yolların ayrılacağını açıkladı. Conte, "Lucas Moura sezon başında planlama yaparken bizim için önemli bir oyuncuydu. Ancak sakatlıkları nedeniyle çok fazla oynayamadı. Onun adına kolay bir sezon değil. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi bileti almamızı sağladı, değerli bir oyuncu. Ancak kulübün kararı, sözleşme uzatmamak yönünde" dedi.

  • 31 Ocak 2018 tarihinde PSG'den 28.4 milyon euro karşılığında transfer edilen Lucas Moura, toplamda 213 maçta Tottenham forması giydi. 30 yaşındaki oyuncu, 38 gol ve 27 asistle oynadı. Moura bu sezon ise sadece 11 maçta görev yapabildi.

Lucas Moura'ya Icardi tarifesi
SPOR
Lucas Moura'ya Icardi tarifesi

Fenerbahçeli taraftarların Lucas Moura için yaptığı paylaşımlardan bazıları;
Konyaspor-Beşiktaş

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