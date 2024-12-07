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Fenerbahçeli taraftarlar Tüpraş Stadı'na hareket etti

Fenerbahçeli taraftarlar Tüpraş Stadı'na hareket etti

16:097/12/2024, samedi
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na gitti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, polis kontrolünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünden otobüslerle saat 15.30'da Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Polisin güvenlik kontrolünü geçerek daha sonra stat önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, 26 otobüs ile tezahüratlar eşliğinde buradan ayrıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbi karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.





#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig

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