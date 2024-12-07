Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise TFF tarafından açıklandı. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim? İşte detaylar .

1 /6 Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

2 /6 Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbinin VAR hakemi Kadir Sağlam oldu.

3 /6 TFF, mücadelenin VAR hakeminin Kadir Sağlam olduğunu duyurdu. AVAR’da ise Serkan Çimen olacak.

4 /6 Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil üstlenecek.

5 /6 Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

