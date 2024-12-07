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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim?

12:517/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise TFF tarafından açıklandı. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim? İşte detaylar .

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbinin VAR hakemi Kadir Sağlam oldu.

TFF, mücadelenin VAR hakeminin Kadir Sağlam olduğunu duyurdu. AVAR’da ise Serkan Çimen olacak.

Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil üstlenecek. 

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 19:00'da başlayacak.


#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#VAR
#Süper Lig

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