Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime çağrı: "Derhal sözleşmesini feshedin"

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanma talebi üzerine mahkemeye sevk edilen Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçeli taraftarlar, sözleşme feshi için yönetime sosyal medya üzerinden acil çağrı yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı liste sonrası operasyon düzenlenmiş, hakem, yönetici ve futbolcuların da yer aldığı 39 isim gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderilirken, Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş için savcılık tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk kararı verdi.
Sarı-lacivertli sporseverler, sosyal medya platformu X üzerinden futbolcuları Mert Hakan Yandaş için yönetime 'sözleşme feshi' çağrısı yaptı.