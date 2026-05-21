Fenerbahçeli yıldız eşyalarını gönderdi: Artık ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor

Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Ederson’un eşinin sosyal medya paylaşımı, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Brezilyalı file bekçisi ve eşi Lais’in yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Ederson’un eşi Lais, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Türkiye’den Brezilya’ya taşınmamızın ilk kutusu” ifadelerini kullandı. Çiftin İstanbul’daki eşyalarını ülkesine götürmesi, deneyimli kalecinin takımdan ayrılma kararı aldığı şeklinde yorumlandı.