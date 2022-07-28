Fenerbahçeli yönetici Ömer Temelli istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, görevlerinden istifa etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Açıklama | Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.
Sayın Ömer Temelli’ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/oBjcRlBRA1
Açıklama | Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.