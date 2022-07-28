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Fenerbahçeli yönetici Ömer Temelli istifa etti

Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev'e elenerek veda eden Fenerbahçe'de yönetimden bir istifa haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim ve icra kurulu üyesi olan Ömer Temelli, görevinden istifa etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli yönetici Ömer Temelli istifa etti
Fenerbahçeli yönetici Ömer Temelli

Fenerbahçe Kulübü Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, görevlerinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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