Fenerbahçelileri heyecanlandıran Alexander Sörloth gelişmesi

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Atletico Madrid'in Baleares ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen forvet oyuncusu Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor.
Norveçli futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler, futbolcuya teklifini iletti. Görüşmelerin ilerleyen günlerde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.
Sörloth, Atletico Madrid'in Baleares ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi. 30 yaşındaki forvetin rahatsızlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.
Bu sezon toplamda 21 karşılaşmada forma giyen Norveçli 5 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan başarılı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.