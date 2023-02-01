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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kamp kadrosunu da açıklayan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Oosterwolde kadroda yer aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:25 . 1/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.00'de.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.00'de.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Samandra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente hareket edecek.


3 eksik var
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile kart cezası bulunan Crespo takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu şekilde;

  • Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Muhammet Doğukan Demir, Attila Szalai, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi  

#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Süper Lig
41 minutes ago
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Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı
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