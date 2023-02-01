|
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.00'de.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Samandra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente hareket edecek.