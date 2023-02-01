Samandra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente hareket edecek.