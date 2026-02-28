Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Antalyaspor karnesi: 40-8

28/02/2026
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe, Antalyaspor ile yarın Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin rakibine karşı galibiyet sayılarında 40-8 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 59 lig mücadelesinde Fenerbahçe 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.


Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 109 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.


Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez deplasmanda karşılaştı.


Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 15'inden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.


Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 40 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.


Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.


İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.


Fenerbahçe son 12 maçta yenilmedi

Fenerbahçe, iki takım arasında ligde oynanan son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.


Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 9 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.


Fenerbahçe bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.


Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.


Son 7 maçını kazandı

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.


Sarı-lacivertliler, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.


Fenerbahçe, kazandığı son 4 maçta ise rakibine gol şansı tanımadı.





