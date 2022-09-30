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Jorge Jesus öğrencilerine Beşiktaş'ı ezberletiyor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Milli aranın ardından oyuncuların geri dönmesiyle birlikte sarı-lacivertliler, gözünü siyah-beyazlı takıma çevirdi. Fenerbahçe'nin son antrenmanının 4 saate yakın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Beşiktaş antrenmanı 4 saat sürdü
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, derbiden galibiyetle ayrılmak istiyor.

Antrenman 4 saat sürdü

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, son antrenmanının 4 saate yakın sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş'ın oyun sistemini oyuncularına ezberletmeye çalışan Jorge Jesus, analiz ekibinden aldığı bilgileri futbolculara tek tek anlatıyor.

  • İlk 11 henüz belli değil
  • Oynanılan her karşılaşmaya farklı bir 11 ile çıkan Jorge Jesus'un, Beşiktaş maçı 11'i henüz belli olmadı. Tecrübeli hoca son kararını, cumartesi günü yapılacak antrenman sonrasında verecek.

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