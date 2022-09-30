Jorge Jesus öğrencilerine Beşiktaş'ı ezberletiyor

Fenerbahçe 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, derbiden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Antrenman 4 saat sürdü
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, son antrenmanının 4 saate yakın sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş'ın oyun sistemini oyuncularına ezberletmeye çalışan Jorge Jesus, analiz ekibinden aldığı bilgileri futbolculara tek tek anlatıyor.
- İlk 11 henüz belli değil
- Oynanılan her karşılaşmaya farklı bir 11 ile çıkan Jorge Jesus'un, Beşiktaş maçı 11'i henüz belli olmadı. Tecrübeli hoca son kararını, cumartesi günü yapılacak antrenman sonrasında verecek.
Beşiktaş maçı hazırlıklarımız sürüyor. ✅ pic.twitter.com/jJbfh7GyPW
Beşiktaş maçı hazırlıklarımız sürüyor. ✅ pic.twitter.com/jJbfh7GyPW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 29, 2022