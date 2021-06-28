Fenerbahçe'nin hocası EURO 2020'den mi gelecek?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün bugün açıklanması bekleniyordu. Sarı lacivertlilere yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni çalıştırıcının açıklanması cuma gününü bulacak. Hal böyle olunca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un EURO 2020'de yoluna devam eden hocalardan birinden haber beklediği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerle adı geçen teknik adamlar arasında Almanya'nın başındaki Joachim Löw ve Hırvatistan'ın başındaki Zlatko Dalic yer alıyor. Turnuvanın bitimiyle Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw kariyer planlamasına ilişkin net konuşmadı. Dalic'in ise milli takımdaki sözleşmesi 21 Aralık 2022'de sona eriyor.

EURO 2020'de görev almayan ve Fenerbahçe ile adı geçen teknik adamlar ise şöyle;

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Nuno Esprito Santo

Paulo Fonseca

Villas-Boas

Nenad Bjelica

Slaven Bilic

Ali Koç ne söylemişti?

"Benim tercihim Portekiz, Alman ekolüydü. 3'e indik. Bunu Pazartesi günü seçim bittikten sonra, seçildiğimiz takdirde açıklayacağız. Favre'nin kendrisiyle görüşmemiz olmadı, onu temsil eden kişiyle görüşmemiz oldu. Dalic benim çok arzumdu. Geçen sene çok güzel rapor hazırladı bize 40-45 sayfalık. Tavrı, hali, şekli şemali, düşünceleri, karakteristiği bize çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı."

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