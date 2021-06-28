Spor Fenerbahçenin hocası EURO 2020den mi gelecek?
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin hocası EURO 2020'den mi gelecek?

Futbol kamuoyu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü merak ediyor. Normal şartlarda bugün açıklanması beklenen yeni hocaya dair henüz bir bilgi yok. Resmi açıklamaların gelmemesi sebebiyle sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörünün cuma gününe kadar duyurulacağı ifade ediliyor. Yaşanan bu gecikmeler sebebiyle Ali Koç'un EURO 2020'den bir hocayı beklediği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin hocası EURO 2020den mi gelecek?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün bugün açıklanması bekleniyordu. Sarı lacivertlilere yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni çalıştırıcının açıklanması cuma gününü bulacak. Hal böyle olunca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un EURO 2020'de yoluna devam eden hocalardan birinden haber beklediği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerle adı geçen teknik adamlar arasında Almanya'nın başındaki Joachim Löw ve Hırvatistan'ın başındaki Zlatko Dalic yer alıyor. Turnuvanın bitimiyle Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw kariyer planlamasına ilişkin net konuşmadı. Dalic'in ise milli takımdaki sözleşmesi 21 Aralık 2022'de sona eriyor.

EURO 2020'de görev almayan ve Fenerbahçe ile adı geçen teknik adamlar ise şöyle;

  • Nuno Esprito Santo
  • Paulo Fonseca
  • Villas-Boas
  • Nenad Bjelica
  • Slaven Bilic

Ali Koç ne söylemişti?

  • "Benim tercihim Portekiz, Alman ekolüydü. 3'e indik. Bunu Pazartesi günü seçim bittikten sonra, seçildiğimiz takdirde açıklayacağız. Favre'nin kendrisiyle görüşmemiz olmadı, onu temsil eden kişiyle görüşmemiz oldu. Dalic benim çok arzumdu. Geçen sene çok güzel rapor hazırladı bize 40-45 sayfalık. Tavrı, hali, şekli şemali, düşünceleri, karakteristiği bize çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı."

Fenerbahçe için Nuno Espirito Santo iddiası: Anlaşma sağlandı
SPOR
Fenerbahçe için Nuno Espirito Santo iddiası: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçeli futbolcu Brezilya karşısında yıldızlaştı
SPOR
Fenerbahçeli futbolcu Brezilya karşısında yıldızlaştı

Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı
SPOR
Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı
Abone Ol Google News
Şehit orman işçisine acı veda

Şehit orman işçisine acı veda

​Ekip arkadaşları Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına dalmış.
Akılalmaz vurgun

Akılalmaz vurgun

Dolandırdıkları paralarla hayvan çiftliği kurmuşlar.
CHPli Öztraktan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?

​İngiltere'nin başkentindeki metro istasyonunda büyük panik.

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

Erdoğan'ın butona basması ile ilk görüntü geldi.

TikTok çalışanlarından itiraf: Çin uygulamayı yakından izliyor
Dünya

TikTok çalışanlarından itiraf: Çin uygulamayı yakından izliyor

Eski TikTok çalışanları, Pekin yönetiminin uygulamayı çok yakından kontrol ettiğini söylüyor. TikTok çalışanları , kilit önemdeki kararların ve toplantıların genellikle Çin üzerinden yürütüldüğü ve kullanıcı verilerinin de bu ülkede depolandığını söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarında sık sık TikTok'un ABD için bir güvenlik sorunu olduğunu söylüyordu
AK Partili gençlerden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası: Ortaya atılan haberler motivasyonumuzu altüst etti
Gündem

AK Partili gençlerden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası: Ortaya atılan haberler motivasyonumuzu altüst etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız üniversite okuyabilecek’ şeklindeki açıklamalarından sonra üniversite sınavına giren Ömer Alp Çakar, Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı. Bakırköy Adalet Sarayı önüne gelerek suç duyurusundan önce açıklama yapan Çakar’a AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve bir grup genç destek oldu. Çakar, “Trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle buradayız” dedi.
Evertonlı taraftarlar Rafael Benitez'in evinin önüne pankart açtı: Sakın imzalama
Spor

Evertonlı taraftarlar Rafael Benitez'in evinin önüne pankart açtı: Sakın imzalama

Adı Fenerbahçe ile de anılan Rafael Benitez, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşmak üzere. Fakat İngiliz taraftarlar, İspanyol hocanın takımın başına geçmesini istemiyor. Hatta bazı Evertonlı taraftarlar, Benitez'in evinin önüne tepki olarak pankart bile açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.