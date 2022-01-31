Spor Fenerbahçenin istediği Sinan Bolat "24 saat içinde her şey olabilir"
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Fenerbahçe'nin istediği Sinan Bolat: "24 saat içinde her şey olabilir"

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleye geçen Berke Özer'in performansını beğenmeyen Fenerbahçe Yönetimi, rotasını Sinan Bolat'a çevirmişti. Belçika basınına açıklamalarda bulunan Sinan Bolat, 2 kulüpten teklif aldığını ve transferin 24 saat içinde bitebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin istediği Sinan Bolat: 24 saat içinde her şey olabilir
Sinan Bolat şu anda Gent forması giyiyor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sinan Bolat'ın yeni takımı belli oluyor. Aradığı kaleciyi Barcelona'da bulan ve sezon sonuna kadar Inaki Pena ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Bolat'tan vazgeçmişti.

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleye geçen Berke Özer'in performansını beğenmeyen Fenerbahçe Yönetimi'nin de Sinan Bolat'ı transfer etmek istediği ve oyuncuyla anlaştığı iddia edilmişti.

  • "24 saat içinde her şey olabilir"
  • Gent forması giyen Sinan Bolat Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Teklifler aldığını belirten 33 yaşındaki kaleci, "İki kulüp benimle resmi olarak ilgileniyor. Bunu da Gent'e bildirdiler. Ne olacağını göreceğiz. 24 saat içinde çok şey olabilir. Bunun dışında pek konuşmak istemiyorum, aksi taktirde çok fazla kargaşa çıkacak. Ne hissettiğim konusunda her zaman net oldum, açıklık herkes için en doğru olandır. Gent'ten ayrılmak istediğime dair sözler şimdiye dek ağızımdan çıkmadı ama sadece 4-5 aylık kontratım kaldı. Sadece netlik istiyorum" ifadelerini kullandı.

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