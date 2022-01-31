Fenerbahçe'nin istediği Sinan Bolat: "24 saat içinde her şey olabilir"

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İstanbul’un kalabalığından kaçtı memleketinde topraksız tarıma başladı

İstanbul’daki memuriyetinden vazgeçerek memleketi Adana’nın Kozan ilçesine dönen Süleyman Dal, topraksız marul üretimine başladı. Adana’nın Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi sınırında yer alan Akköprü Mahallesi’ndeki bir dönüm araziye dört sera kurarak topraksız tarım ile marul üretimi yapan 38 yaşındaki Süleyman Dal, küçük arazilerin ekonomiye kazandırılarak en az 28 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.