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Spor

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için fiyat yükseltti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Parma forması giyen 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'nin kadroya katılması için gaza bastı. Daha önce Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Parma, istediği bonservis bedelinde de indirime gitti.

Ömer Çelikbaşlı
Ömer Çelikbaşlı
13:28 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine kadroya bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde için yeni bir teklif yapacak.


Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için fiyat yükseltti

Daha önce 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunan Fenerbahçe, İtalyan kulübünden red cevabı almıştı. Bunun üzerine yeni bir teklif hazırlayan sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncu için fiyat yükseltti. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için Parma'ya, 6 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi.


İlk başlarda 10 milyon euro isteyen ve bu rakamdan aşağıya inmek istemeyen Parma, sonunda indirim yapmayı kabul etti. İtalyanlar, Hollandalı oyuncu için 8 milyon euroya düştü. Ayrıca İtalyan basınında da Parma'nın, Fenerbahçe'nin önerdiği teklifi kabul edebileceği ifade edildi.


#Fenerbahçe
#Parma
#Jayden Oosterwolde
1 saat önce
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Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için fiyat yükseltti
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