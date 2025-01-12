Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Haber Merkezi
16:3512/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımda, bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda hangi oyuncular yer aldı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 19. hafta maçında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.


Hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Konya’ya gidecek olan sarı lacivertli takımın, 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:


Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.




#Fenerbahçe
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 12 Ocak 2024 Pazar maç programı