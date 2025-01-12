Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımda, bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda hangi oyuncular yer aldı?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 19. hafta maçında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
Hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Konya’ya gidecek olan sarı lacivertli takımın, 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.