Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 19. hafta maçında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Konya’ya gidecek olan sarı lacivertli takımın, 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor: