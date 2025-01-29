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Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosu açıklandı

14:4829/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. 6 isim Danimarka'ya götürülmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında yarın Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, cezalı Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kadroda yer almadı.


Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte çalışan İsmail Yüksek ise Midtjylland maçının kadrosuna alındı.


Bugün saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'ya hareket eden Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:


İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.





#Fenerbahçe
#Midtjylland
#UEFA Avrupa Ligi

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