Fenerbahçe'nin sayılmayan golü tartışma çıkardı

Fenerbahçe, Joshua King ile 10. dakikada golü buldu ancak pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

Kadıköy'de mücadeleyi izleyen taraftarlar ve sarı lacivertlilerin yedek kulübesi bu karara yoğun bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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