Spor Fenerbahçenin sayılmayan golü tartışma çıkardı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin sayılmayan golü tartışma çıkardı

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının 10. dakikasında attığı gol 'faul' gerekçesiyle sayılmadı. Sarı lacivertliler golün iptal edilmesine tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin sayılmayan golü tartışma çıkardı
Mircea Lucescu - Dinamo Kiev

Fenerbahçe, Joshua King ile 10. dakikada golü buldu ancak pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

Kadıköy'de mücadeleyi izleyen taraftarlar ve sarı lacivertlilerin yedek kulübesi bu karara yoğun bir tepki gösterdi.

  • Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Tartışılan pozisyonu izlemek için;
Maç uzatmalara gitti

Maç uzatmalara gitti

​Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlıyor
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​FED faiz kararını açıkladı.
Türkiye’nin tavrı BMye geri adım attırdı: Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.
Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

'Abi ne olur' diye yalvardı: 15 dakika boyunca polisi beklediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.