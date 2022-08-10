Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı

Dünya

Çin’de yeni virüs alarmı: Langya henipavirus

Bilim insanları Çin'in kuzeydoğusunda vaka sayıları artan Langya henipavirus (LayV) adlı yeni bir virüs tanımladı. Virüsün insanlarda ateş, yorgunluk, öksürük, iştahsızlık ve kas ağrıları gibi semptomlara neden olduğunu açıklayan araştırmacılar, LayV'nin şu anda dikkatle izlendiğini duyurdu.